Fatih Arda İpcioğlu tarih yazmaya devam ediyor

Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin 2022'de büyük bir başarıya daha imza attı.

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2018’de olimpiyata katılan ilk Türk kayakla atlamacı olan Fatih Arda İpcioğlu, ikinci kez katıldığı Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda bu kez elemeyi geçerek Final 1. turuna kaldı. İpcioğlu, yarın TSİ 14.00’te Final 1. tur atlayışını yapacak.

Yarışları yerinde takip eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda İpcioğlu’nu tebrik etti. Finalde sporcumuza başarılar dileyen Ali Oto, “Fatih Arda bizi bir kez daha gururlandırdı. Dünyanın en iyi sporcuları arasında yerini aldı. Kendisini tebrik ediyor finallerde başarılar diliyorum” diye konuştu.

FURKAN AKAR ÇEYREK FİNALDE

Kısa kulvar buz patenin Türkiye’yi Kış Olimpiyatları’nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar da, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda büyük başarı elde etti. Yarışta Akar, 1.25.462’lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak olimpiyatlarda sürat pateni branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla Pekin Kış Olimpiyatları’na hak katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye’nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar’ın mücadele edeceği çeyrek final yarışları 7 Şubat’ta gerçekleşecek.