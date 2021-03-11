Fatma Damla Altın, Avrupa Şampiyonu; Muhsine Gezer gümüşün sahibi oldu

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Fransa’nın Nantes şehrinde bugün yapılan müsabakalar ile başladı.

Şampiyonada bugün piste çıkan Fatma Damla Altın, pentatlonda Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Bugün yapılan yarışlar sonucunda özel sporcu Muhsine Gezer ise 400 metrede 64.62 derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada bir diğer kadın sporcu Edanur Akın ise üç adım atlamada 9.66’lık derecesiyle Avrupa dördüncüsü olma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise 1500 metrede Oğuz Türker 4.20 derecesi ile Avrupa dördüncüsü olurken, Emrah Öztürk ise 4.30 derecesi ile Avrupa altıncılığını elde etti.

FATMA DAMLA ALTIN: ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM

Avrupa Şampiyonu olan Fatma Damla Altın yaptığı açıklamada, “Altın madalyamı şehitlerimize armağan ediyorum, bize desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Federasyon Başkanımız Sayın Birol Aydın’a, TMPK Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer’e, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan’a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik’e ve tüm destekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kafile başkanı Ensar Kurt ise Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına bugün iki madalya kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Yarın gülle atmada Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım, uzun atlama ve 60 metrede Esra Bayrak, 800 metrede Muhsine Gezer, 60 metre ve 3000 metre yürüyüşte Edanur Akın, kadınlar 4 x 200 metrede Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Edanur Akın, erkekler 800 metrede Oğuz Türker ve Emrah Öztürk yarışacaklar, Sporcularımız madalyalar almaya devam edecekler. Avrupa Şampiyonası 13 Mart Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ile sona erecek” ifadelerini kullandı.