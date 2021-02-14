Fazla kilolarından kurtulmak için boksa başladı, 4. maçını kazandı

Kemal ALTAN / SÖZCÜ | Fazla kilolarından kurtulmak için boksa başlayan ve ailesinin Türkiye’ye kesin dönüş yapmasıyla birlikte Eskişehir’de de boks sporuna devam eden Dilara Yücel, 80 kilo ile başladığı boks sporunda 69 kiloya kadar düştü. Fazla kilolarından kurtulmasına rağmen boks sporunu severek yapan Yücel, kısa sürede profesyonelliğe adım attı. Eskişehir’in ilk kadın profesyonel bokscusu olan Dilara Yücel, profesyonel spor hayatında çıktığı 3 karşılaşmadan ikisini nakavt diğerini ise puanla kazanmıştı.

Uzun süredir pandemiye rağmen 13 Şubat’ta Ukrayna’da yapılacak olan şampiyonaya hazırlanan Yücel, Ukraynalı rakibi Alına Bosova ile Kiev’de karşılaştı. Yücel, 6 raundluk maçın 3. raundunda TKO (teknik nakavt) ile yenerek ringten ayrıldı.

BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORDUM

Karşılaşma için çok iyi hazılandığını belirten Yücel, “Pandemi şartlarında bu karşılaşma için çok hazırlandım. Bir gün içerisinde 3-4 saat süren sabah ve akşam idmanı yaptım. Karşılaşmadan başarı ile ayrılacağıma inanıyordum. Başta ailemin, hocam Celal Olucak ve bana inananları hayal kırıklığına uğratmadığım için mutluyum. Karşılaşma sonunda Türk Bayrağını Ukrayna’da dalgalandırdığım için de çok mutluyum. Şimdi ise amacım olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek. Dünya Şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getirebilmek” dedi.

ÇOK SIKI HAZIRLANDI VE KAZANDI

Dilara’nın şampiyonağa çok sıkı hazırlandığını belirten boks antrenörü Celal Olucak, “Biz her zaman hedefleri yüksek tuttuk. Dilara da bu sürede çok sıkı hazılandı ve kazandı. Başarı ile döneceğimize inanıyordum. Bize mutluluğu yaşattığı için gururluyuz. Dilara, bu çalışma ile çok iyi yerlere gelebilecek bir sporcu. Türkiye'de her boksörün rüyasında olan olimpiyatlara girebilmek hayaline kavuşacağına inancım tam” ifadelerini kullandı.