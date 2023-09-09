Fenerbahçe, Eda Erdem’in heykelini yapacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün efsaneleri olan Alex, Can Bartu ve Lefter'in ardından kadın voleybolunun yaşayan efsanelerinden olan Eda Erdem'in de heykelinin yapılacağını açıkladı.

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Fenerbahçe’de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Koç, konuşmasının başlangıcında amatör branştaki başarılarına dikkat çekip sporcularını tebrik ederek üyelere alkışlattı.

Ali Koç, “Dün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak” dedi. Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı’nın yakınında yer alan Yoğurtçu Parkı’nın girişine yapılacak olan heykel, diğer üç heykelin yanında olacak.

Eda Erdem’in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, “Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir” şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı olan Fenerbahçe sporcusu Eda Erdem, Milletler Ligi’nden sonra Avrupa Şampiyonası’nda da Filenin Sultanları ile şampiyonluk sevinci yaşadı.