Fenerbahçe Erkek ve Kadın Voleybol takımlarının yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de Erkek ve Kadın Voleybol takımlarının 2021-22 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan formaların anlamları şöyle;

Sarı Lacivert Duvar (Erkek)

Takım olmak omuz omuza vererek bir güç oluşturmaktır. Yan yana olduğunda rakiplere geçit vermemektir. Adeta filenin üzerine bir duvar örmektir.

Sarı Lacivert bir duvar…

Forma tasarımındaki duvar deseni hem takım ruhunu hem de rakipler karşısındaki yıkılmaz duruşu sembolize ediyor. Fenerbahçe'mizin sahadaki gücünü yansıtıyor.

Sarı Melekler (Kadın)

Onlar sahaya koyduklarıyla, bizlere hissettirdikleriyle, Fenerbahçe taraftarlarına yaşattığı gururla hepimizin “Sarı Melekleri” oldu.

Şimdi bu duyguları formamıza da taşıma zamanı.

Formanın melek kanatlarından ilham alan dokusu “Sarı Melekler” ruhunu gözle görülür hale getirirken aynı zamanda her an savaşmaya hazır bir takımın zırhı haline gelip oyuncularımızı saracak.

Lacivert Enerji (Kadın ve Erkek)

Takımımızın sahada olduğu her an içlerinin mücadele, heyecan ve onlar için atan kalplerin enerjisiyle dolu olduğunu biliyoruz. Şimdi içlerindeki bu enerjiyi formalarına da taşıyoruz.

Formadaki dinamik desenler, takımımızın zafere giden yolda bitmek bilmeyen enerjisini ve taraftarlarımızla bir araya geldiklerinde ortaya çıkan karşı konulamaz gücü sembolize ediyor.

Palamut (Kadın ve Erkek)

Takımımız sahada olduğu her an Fenerbahçeliliğin gücünü ve kudretini de yanında taşır. Çünkü bu kutsal forma ve armanın sembolize ettiği her şey onu temsil edenlere bu gücü hissettirir.

Armamızdaki palamut dalını ve onun ifade ettiği kudret ve kuvveti formamıza taşıdık. İçimize işleyen bu duyguları sahada mücadele eden sporcularımızın üzerlerine de işledik.

Çubuklu (Kadın ve Erkek)

Bazı duygular vardır nereden geldiğini, nasıl başladığını hatırlamazsın ama hep içinde olduğunu bilirsin. Kimisi için mutluluk, kimisi için coşku, kimisi içinse “gıpta”. Konu Fenerbahçe ise bu duyguları uyandıranın ne olduğu 100 yıldan fazladır milyonlar tarafından bilinir: Efsane Çubuklu!

Bir Fenerbahçe klasiği olan Çubuklu; ruhuyla, tarihiyle, taraftarlara ve sporculara tüm hissettirdikleriyle tüm seçeneklerin hep en üstünde.