Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda vaka sayısı toplam 12 oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda forma giyen iki sporcunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır.”