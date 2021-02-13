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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda vaka sayısı toplam 12 oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda corona vakaları artıyor. Sarı-lacivertlilerde karantinaya alınan sporcu sayısı 8'e yükseldi.

Güncellenme: 00:41, 13/02/2021
Haberler Diğer Sporlar
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda vaka sayısı toplam 12 oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda forma giyen iki sporcunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır.”

Corona Fenerbahçe Kadın sigorta
Yayınlanma Tarihi:00:19,