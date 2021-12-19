Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 3. oldu
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın 3. maçında Minas’ı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Fenerbahçe Opet, ilk setteki üstünlüğünü korurken, ikinci sette 25-7'lik skorla Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı set skoruna imza attılar.
- Salon: Ankara Spor Salonu
- Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Andrea (İtalya)
- Minas Tenis Clube: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, Olivera Saad Gattaz (Nascimento, Oliveira Heldes, Souza, Henrique, Vicente, Gambatto)
- Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)
- Setler: 18-25, 7-25, 26-28
- Süre: 66 dakika (23, 16, 27)