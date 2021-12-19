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Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 3. oldu

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın 3. maçında Minas’ı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Yayınlanma: 16:14 - 19 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 3. oldu

Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe Opet, ilk setteki üstünlüğünü korurken, ikinci sette 25-7'lik skorla Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı set skoruna imza attılar.

  • Salon: Ankara Spor Salonu
  • Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Andrea (İtalya)
  • Minas Tenis Clube: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, Olivera Saad Gattaz (Nascimento, Oliveira Heldes, Souza, Henrique, Vicente, Gambatto)
  • Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)
  • Setler: 18-25, 7-25, 26-28
  • Süre: 66 dakika (23, 16, 27)
Brezilya Dünya Fenerbahçe