Fenerbahçe Opet ikinci galibiyetini aldı
Sahasında Allianz MTV Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe Opet, rakibini yenerek CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.
Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), ürettiği 25 sayıyla Arina Fedorovtseva oldu.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
FENERBAHÇE: Meliha, Eda, Buse, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Ana Cristina, Meryem)
STUTTGART: Segura Palleres, Timmerman, Rivers, Künzler, Schoelzel, Bongaerts, Koskelo (L), (Lee, Wezorke, Keller)
SETLER: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16
SÜRE: 101 dakika (26′ 28′ 25′ 22′)