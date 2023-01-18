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Fenerbahçe Opet ikinci galibiyetini aldı

Sahasında Allianz MTV Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe Opet, rakibini yenerek CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Opet ikinci galibiyetini aldı

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.

Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), ürettiği 25 sayıyla Arina Fedorovtseva oldu.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

FENERBAHÇE: Meliha, Eda, Buse, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Ana Cristina, Meryem)

STUTTGART: Segura Palleres, Timmerman, Rivers, Künzler, Schoelzel, Bongaerts, Koskelo (L), (Lee, Wezorke, Keller)

SETLER: 25-20, 22-25, 25-18, 25-16

SÜRE: 101 dakika (26′ 28′ 25′ 22′)

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