Fenerbahçe Opet, Imoco Volley’den set alamadı
2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası'nda temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Imoco Volley’e 12-25, 23-25 ve 23-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
İlk sette Fenerbahçe Opet, Imoco Volley’den Egonu’nun 9 sayısına engel olamadı. Hücumda sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, defansta top çıkarmakta zorlanınca seti 25-12 kaybetti.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Farkı açmaya başlayan Imoco Volley’i 15-15’te yakalayan Fenerbahçe Opet, Oliviera’nın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 17-18. Servis noktasına gelen Egonu etkili toplarla farkı 1’e indirdi 19-20. Setin son diliminde az hata ile oynayan Imoco Volley 25-23 seti alarak maçta 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe Opet, üçüncü sete iyi başlasa da Imoco Volley’in bloklarıyla setten düştü. Karşılıklı sayılarla geçen sette daha az hata yapan misafir takım bu seti de 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Opet, gruptaki ikinci maçında yarın saat 18.30’da Dentil Praia Clube ile karşı karşıya gelecek.
Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak.
- Salon: Ankara
- Hakemler: Viladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
- Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney (De Gennaro, Caravello, Frosini, Butigan, Gennari)
- Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Menezes)
- Setler: 25-12, 25-23, 25-23
- Süre: 70 dakika (19, 26, 25)