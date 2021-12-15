Fenerbahçe Opet, Imoco Volley’den set alamadı

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası'nda temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Imoco Volley’e 12-25, 23-25 ve 23-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

İlk sette Fenerbahçe Opet, Imoco Volley’den Egonu’nun 9 sayısına engel olamadı. Hücumda sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, defansta top çıkarmakta zorlanınca seti 25-12 kaybetti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Farkı açmaya başlayan Imoco Volley’i 15-15’te yakalayan Fenerbahçe Opet, Oliviera’nın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 17-18. Servis noktasına gelen Egonu etkili toplarla farkı 1’e indirdi 19-20. Setin son diliminde az hata ile oynayan Imoco Volley 25-23 seti alarak maçta 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, üçüncü sete iyi başlasa da Imoco Volley’in bloklarıyla setten düştü. Karşılıklı sayılarla geçen sette daha az hata yapan misafir takım bu seti de 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki ikinci maçında yarın saat 18.30’da Dentil Praia Clube ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak.