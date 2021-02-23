Fenerbahçe Opet, turu zora soktu: 1-3

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Melissa Vargas ile etkili olan ve rakibine de kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Opet; Kelsey Robinson, Dicle Nur Babat ve Brankica Mihajlovic'in sayılarıyla seti 25-19 kazandı. İkinci sette istediği oyunu oynayamayan Zoran Terzic'in öğrencileri, seti 12-25 geride tamamladı.

Vargas'ın sayısı, Eda'nın bloğu ile üçüncü çeyrekte 11-8 öne geçen Fenerbahçe Opet, setin ikinci bölümünde geriye düştü ve 19-25 geride tamamladı. Fenerbahçe Opet, dördüncü sete 4-0'lık seri ile başladı ve Vargas ile Eda'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu. (16-13)

Konuk takım skoru 17-17'de eşitlerken, sarı lacivertliler Vargas ile 21-18 öne geçti ancak İtalyan ekibi skoru 22-22'de bir kez daha eşitledi. Skor 24-24'te bir kez daha dengelenirken, seti 25-27 alan konuk takım, maçtan da 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin setleri 25-19, 12-25, 19-25, 25-27 sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü İtalyada oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

