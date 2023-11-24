Fenerbahçe Opet, Vakıfbank’ın namağlup unvanına son verdi
Deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, 9. galibiyetini aldı ve rakibinin namağlup unvanına son verdi.
Voleybol Sultanlar Ligi’nin 10’uncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank’ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21, 20-25’lik setlerle karşılaşmadan galip ayrıldı.
- SALON: VakıfBank Spor Sarayı
- HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
- VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Carutasu, Busa, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)
- FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Meryem Boz)
- SETLER: 24-26, 20-25, 25-21, 20-25
- SÜRE: 109 dakika (28, 28, 26, 27)