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Fenerbahçe Opet’i yenen Vakıfbank finale yükseldi!

Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşan Vakıfbank 3-0'lık galibiyetle finale yükselen taraf oldu.

Yayınlanma: 20:10 - 18 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe Opet’i yenen Vakıfbank finale yükseldi!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Vakıfbank finalde, Minas’ı 3-1 mağlup eden Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin mücadelesi Pazar günü TSİ 15.00’te olacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan turnuvada, B Grubu'nda yer alan VakıfBank, ikinci maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'u 3-0 etmiş ve namağlup grup lideri olarak yarı finale yükselmişti.

  • Salon: Ankara Spor Salonu
  • Hakemler: Peucher Andrea (İtalya), Burkiewicz Pawel (Polonya)
  • VakıfBank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak,
  • Michell Bartsch-Hackly (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz
  • Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Federovtseva, Mina Popovic, Anna Lazareva (Buse Ünal, Gizem Örge, Dicle Nur Babat, So de Oliveira Menezes,
  • Setler: 25-19, 29-27, 25-23
  • Süre: 23, 31, 25 (79 dakika)