Fenerbahçe Opet’i yenen Vakıfbank finale yükseldi!
Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşan Vakıfbank 3-0'lık galibiyetle finale yükselen taraf oldu.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Vakıfbank finalde, Minas’ı 3-1 mağlup eden Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin mücadelesi Pazar günü TSİ 15.00’te olacak.
Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan turnuvada, B Grubu'nda yer alan VakıfBank, ikinci maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'u 3-0 etmiş ve namağlup grup lideri olarak yarı finale yükselmişti.
- Salon: Ankara Spor Salonu
- Hakemler: Peucher Andrea (İtalya), Burkiewicz Pawel (Polonya)
- VakıfBank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak,
- Michell Bartsch-Hackly (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz
- Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Federovtseva, Mina Popovic, Anna Lazareva (Buse Ünal, Gizem Örge, Dicle Nur Babat, So de Oliveira Menezes,
- Setler: 25-19, 29-27, 25-23
- Süre: 23, 31, 25 (79 dakika)