Fenerbahçe Opet’i yenen Vakıfbank finale yükseldi!

Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşan Vakıfbank 3-0'lık galibiyetle finale yükselen taraf oldu.

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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Vakıfbank finalde, Minas’ı 3-1 mağlup eden Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin mücadelesi Pazar günü TSİ 15.00’te olacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan turnuvada, B Grubu'nda yer alan VakıfBank, ikinci maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'u 3-0 etmiş ve namağlup grup lideri olarak yarı finale yükselmişti.