Fenerbahçe’de Naz Aydemir Akyol ayrılığı!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Naz Aydemir Akyol, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nda Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun yıllardır, Çubukluyu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesinde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca En İyi Pasör olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.