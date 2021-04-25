Fenerbahçeli kürekçi Onat Kazaklı: ‘Annemle birlikte ağladık’

9 branşta altyapıdan sporcu yetiştiren Fenerbahçe'nin Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşen 11 sporcusu bulunuyor.

Bu isimlerden biri; kürekte olimpiyat kotası alan ilk sporcu olan Onat Kazaklı. Milli kürekçi, duygularını ve hedeflerini SÖZCÜ HAFTASONU ile paylaştı.

“Yaklaşık 15 yıldır bunun hayalini kuruyordum. Olimpiyatlara gidebilmek çocukluk hayalimdi. Bu spora 12 yaşında başladım. 17 yaşında Gençlik Olimpiyatları'na katılmıştım, orada kendime hedef koydum. Tam 11 yıldır onun uğruna çalışıyordum. Başardığım için çok mutluyum. Kotayı aldığım gün annemin attığı bir mesaj vardı, beni çok duygulandırdı. Aradım beraber ağladık. Çok güzel ve farklı duygulardı. Annem mesajında ne kadar çok emek verdiğimden, hak ettiğimden bahsetmişti. Zor bir yoldu, zor bir yolculuktu. Çok duygulanmıştım, duygusallığım devam ediyor.”

ERTELENMESİ İYİ OLDU

“Normal şartlarda olimpiyatlar ve kota yarışları geçen sene olacaktı fakat Covid-19 nedeniyle her şey ertelendi. Belki de bu seneye kalması benim için daha iyi oldu. Bir sene daha fazla hazırladım. O dönemi de iyi geçirdim ve mutlu sona ulaştık. Kürekte kategori değiştirdim. Önceden tek kürek, sol kürek çekerdim ama 2018'den sonra çift kürek çekmeye başladım ve açıkçası çok tecrübeli olduğum bir kategori değildi. Benim açımdan oyunların ertelenmesi avantaj oldu, kilometre yapma, antrenman yapma şansı buldum.”

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YENİ HEDEF MADALYA

“Şimdi hedefim olimpiyatlardan ülkeme madalya ile dönebilmek. İlk adım olan katılmayı, kota almayı başardık. Şimdi önümüzde madalya almak için 3-4 ay gibi zaman zarfında çalışmak var. Fenerbahçe olmasaydı bunu başarmam mümkün değildi. Sadece bana değil Türk sporuna sağladığı imkanlar tartışılamaz. Kürek de zaten en güçlü olduğumuz branşlardan. Yurtdışında çok fazla yarışa gittim, çok fazla yer gördüm. Fenerbahçe gibi tesisi olan kulüp yok.”

365 GÜN ANTRENMAN

“Teknelerimiz, küreklerimiz, ekipmanlarımız, ergometrelerimiz, bisikletlerimiz, halter salonumuz. Ömerli tesisimizde yaz/kış, yılın 365 günü antrenman yapacak imkan bulunuyor. Önümüzde Dünya Kupası var. Milli takım olarak katılacağız. Olimpiyatlarda yarışacağım rakiplerimle kendimi tartacağım. Ardından Hırvatistan'da veya Slovenya'da kamp. Akabinde İsviçre'de Dünya Kupası'nın bir ayağı. Sonra zaten olimpiyatlara da bir şey kalmamış olacak.”