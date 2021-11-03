Fenerbahçe’ye olimpik sponsor

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Tüpraş arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Tüpraş, Fenerbahçe’nin olimpik branşlarının sponsoru oldu. Fenerbahçe ve Tüpraş arasında yapılan iş birliği, Türkiye’nin spor alanındaki sürdürülebilir gelişimini desteklemek, sporda eşitlik, kapsayıcılık odağıyla kadın ve erkek milli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçiriliyor.

Sponsorluk anlaşması çerçevesinde Tüpraş, bir olimpik dönemi kapsayacak şekilde, 2021/22, 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kürek, boks, masa tenisi, yüzme ve atletizm şubelerinde gençlerin ve milli sporcuların yanında olacak.