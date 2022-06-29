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Ferhat Arıcan, Cezayir’de altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 19. Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

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Ferhat Arıcan, Cezayir’de altın madalya kazandı

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde performansını sergiledi. Performansının ardından 15.100 puan alan milli cimnastikçi, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu. Paralel bar aletinde İtalyan Matteo Levantesi 2’nci olurken; Fransız Cameron-lie Bernard bronz madalyanın sahibi oldu.

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