Ferhat Arıcan, İsviçre’de altın madalya kazandı

İsviçre’nin Basel kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Arıcan, Aralık ayında Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda da paralel barda altın madalya kazanmıştı.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzanmıştı.

Milli Cimnastikcimiz Ferhat Arıcan AVRUPA ŞAMPİYONU Ferhat Arıcan, 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından 2021 Avrupa Şampiyonası’nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Ferhat#GöztepeCimnastik pic.twitter.com/gdFzlw9IFz — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 25, 2021

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