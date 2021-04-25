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Ferhat Arıcan, İsviçre’de altın madalya kazandı

Türk cimnastiğinde başarılarıyla tarihe geçen Ferhat Arıcan, kariyerine bir altın madalya daha ekledi. Milli sporcu ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Güncellenme: 16:05, 25/04/2021
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Ferhat Arıcan, İsviçre’de altın madalya kazandı

İsviçre’nin Basel kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Arıcan, Aralık ayında Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda da paralel barda altın madalya kazanmıştı.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzanmıştı.

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Altın Avrupa İsviçre Mersin Polonya
Yayınlanma Tarihi:15:58,