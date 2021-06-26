Ferhat Arıcan’dan altın madalya

Katar’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.566 puan alarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanan Arıcan, bu kez de dünya şampiyonasında birinci oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla 8’inci sırada yer aldı.