Ferhat Arıcan cimnastikte tarih yazdı! Olimpiyat tarihimizde ilk madalya | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı ve Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında ilk madalyamızı elde etti.

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2020 Tokyo Olimpiyatları’nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan’dan tarihi başarı geldi. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanarak bir ilki başardı ve tarihe geçti.

Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan, Olimpiyat Oyunları tarihinde artistik cimnastikte ülkemizin ilk kez madalya kazanmasını sağladı.

Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalyayı kazanırken, Alman cimnastikçi Lukas Dauser 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.

Artistik cimnastikte ülkemize ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan’ın performansı:

Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan’ın 15.633’lük paralel bar performansı! pic.twitter.com/pPV9TeJzmS — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021

FERHAT ARICAN: “BU MADALYA TÜM TÜRKİYE’YE GELSİN”

Tarihi başarının ardından konuşan Ferhat Arıcan, duygularını şu sözlerle aktardı: “Şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu tarihi bir madalya. Sadece cimnastik için değil, Türk spor tarihinin büyük emekler karşılığında aldığı bir madalya. Hem ülkemi gururla temsil ettiğim için, hem tarih yazdığım için çok mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim sonunda hep beraber başardık. Türkiye’de zor zamanlar geçiyor. Kalbimiz orada. Tüm ölenlere baş sağlığı diliyorum. Ormanda çalışanlara biraz moral olabildiyse daha da sevinirim. İnşallah bu madalya Türkiye için bir an önce moral kaynağı olur. Bu madalya tüm Türkiye’ye gelsin.”

Ferhat Arıcan’ın ailesiyle birlikte madalyayı kutladığı o anlar…

Özlem, sevgi, gurur ve gözyaşı… “Aldık, başardık! Hep birlikte!” pic.twitter.com/ElEUohoPNw — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021

TÜRK SPORCULAR İÇİN ARTİSTİK CİMNASTİK YARIŞMALARI SONA ERDİ

Tokyo 2020’de Türkiye’yi artistik cimnastikte erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı temsil etti. Ferhat Arıcan’ın yarıştığı ve bronz madalya kazandığı finalin ardından Türk sporcular için artistik cimnastik yarışmaları sona erdi. Türk sporculardan Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilk gerçekleştirilirken, bir de bronz madalya geldi.