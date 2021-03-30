Fernando Alonso sandviç kurbanı!

2 kez şampiyonluk yaşadığı Formula 1'e Alpine takımı ile geri dönen Fernando Alonso'nun sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'sini neden bitiremediği ortaya çıktı.

39 yaşındaki İspanyol pilotun, 9. sırada başladığı yarışa veda etmesine neden olan fren sorununun, sandviç ambalajından kaynaklandığı açıklandı. Alpine Takım Direktörü Marcin Budkowski “İkinci pit stopta aracın fren bölümüne bir sandviç ambalajının sıkıştığı ortaya çıktı. Frenlerde aşırı ısınmaya yol açmış ve fren sistemini bozmuş. Biz de güvenlik endişesi nedeniyle Fernando'yu garaja aldık” diye konuştu.