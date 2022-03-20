Ferrari yeni sezona dubleyle girdi! Red Bull pilotları yarış dışı…

Formula 1'de 2022 sezonuyla birlikte başlayan yeni çağın ilk galibi Ferrari oldu. İtalyanlar, Bahreyn'de duble yaptı. Red Bull'lar son turlarda yarış dışı kaldı...

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Formula 1’de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Bahrain GP'de zafer, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu

Yeni araçların ve yeni kuralların ilk kez yer aldığı 2022 sezonunda ilk yarış olan Bahreyn GP nefes kesti. Geçen sezonun şampiyonu Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada götürürken, batarya sorunu nedeniyle 3 tur kala yarış dışı kaldı. Yarışı 3. sırada götüren Sergio Perez ise son turda spin atarak sırasını kaybetti.

İkinci sırayı da yine Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz aldı. Böylece Ferrari duble yaptı.

Turbo-hibrit motor çağındaki 8 sezonun da şampiyonu olan Mercedes-AMG pilotlarından Lewis Hamilton 3’üncü, George Russell ise 4’üncü sırayı aldı.

İŞTE SIRALAMA: