Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül’den altın madalya! Tarihi zafer

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki altın madalya birden geldi. Serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular. Feyzullah Aktürk, kazandığı altın madalya ile ayrıca Türk güreş tarihine geçti. Taha Akgül de kendi rekorunu geliştirdi.

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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda Bulgar rakibi Ahmed Bataev’i 6-1 mağlup ederek altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, Türkiye'nin güreşte 100. altın madalyasının da sahibi oldu.

Gururlu olduğunu ifade eden Feyzullah Aktürk, “Bundan önceki abilerim ve ustalarım yüzüncüye kadar getirdi. Şampiyon olunca bana nasip oldu. U23 yaş altında şampiyon oldum, bugün burada şampiyon oldum. Bütün herkesin bana inancı vardı. Kimsenin inancını boşa çıkarmadım” dedi.

Taha Akgül’den rekorla altın

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 9. kez Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan olimpiyat madalyalı milli güreşçi Taha Akgül, 9'da 9 yaparak kendi rekorunu kırdı.

Müsabakanın zor geçtiğini söyleyen Taha Akgül, “Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım. Finale kaldım ve Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi ve kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım, 9'da 9 yaptım Avrupa'da. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum ve maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1.5 yıl var ve çok kısa bir süre. 1.5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada altın madalyaya ulaşabilmek” dedi.

Şeref Eroğlu: “Sporcularımız geri adım atmayacak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise yaptığı açıklamada, “20 günde Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik. Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.