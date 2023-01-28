FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem’in, kadınlar hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan Formula 1'in patronu Muhammed Ben Sulayem, F1'in değeri hakkındaki sözleri sonrası geçmişte kadınlara dair yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Formula 1 ve FIA’nın patronu Muhammed Ben Sulayem, dün gece ‘kendilerini erkeklerden daha zeki sanan kadınları sevmem’ sözlerinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

FIA’yı 13 ay önce devralan eski BAE ralli şampiyonu, birkaç yıl önce eski internet sitesi mohammedbensulayem.com’da yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu.

Web sitesinde, kendisi hakkında merak edilenlere yanıt veren Sulayem, “Para hakkında konuşmayı sevmiyorum, erkeklerden daha akıllı olan kadınları da sevmiyorum, çünkü gerçekte daha zeki değiller” ifadelerini kullanıyor.

F1 HAKKINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Daha önce kadınları Formula 1’e teşvik etmekten bahseden Ben Sulayem, sıkıntılı geçen haftanın ardından yeni bir tartışma konusuyla manşetlere taşındı.

F1’in 16 milyar sterlin değerinde olmadığını söylediği için eleştiren Sulayem, sporu satın almak isteyen Suudi Arabistan’ın bu orandaki teklifini ‘şişirilmiş fiyat etiketi’ olarak nitelendirdi.

Formula 1’in haklarına sahip olan Liberty Media ise, Sulayem’in bu sözlerine “görevini aşıyor” açıklamasıyla tepki gösterdi.