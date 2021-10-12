Filedeki derbide Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit’i devirdi: 2-3

Sultanlar Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan Vakıfbank zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı.

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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı. VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti.