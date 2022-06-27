Filenin Efeleri, 19. Akdeniz Oyunları’ndaki ilk maçında Cezayir’i devirdi!
Filenin Efeleri, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’na galibiyetle başladı. Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında Cezayir’i 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Cezayir’i 25-22, 25-23 ve 25-23lük setlerle 3-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.
- Salon: Palais Sports Hammou Boutlélis
- Hakemler: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
- Türkiye: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)
- Cezayir: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)
- Setler: 25-22, 25-23, 25-23
- Süre: 1 saat 28 dakika (28,30,30)