Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı garantiledi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, C Grubu’ndaki üçüncü maçında Makedonya’yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, kalan iki maç öncesinde 3’te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.

Türkiye, C Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)

KUZEY MAKEDONYA: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)

SÜRE: 73 dakika (27, 22, 24)

1. Set: 25-22

2. Set: 25-12

3. Set: 25-15