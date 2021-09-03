‘Filenin Efeleri’ ikide iki yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı İspanya'yı mağlup etti ve ikide iki yaptı.

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya’yı 3 – 1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler 2’de 2 yaptı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu’ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın)

İSPANYA: Fornes, Trinidad de Haro, Ferragut, Ruiz, Colito, Iribarne (Posadas, Ledo, Vigil, Rubio, Perez)

SETLER: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23

SÜRE: 137 dakika (23, 44, 37, 33)