Filenin Efeleri, Slovenya’yı yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasında çeyrek finale yükselmek için son finalist Slovenya ile mücadele edecek.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak. Bulgaristan’ın Varna kentinde Kültür ve Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30’da başlayacak.

“Filenin Efeleri”, İsrail’de düzenlenen organizasyonda D Grubu’nu 5 maçta 2 galibiyet alarak 8 puanla dördüncü sırada tamamladı. Slovenya ise B Grubu maçlarını 5’te 5 yaparak lider bitirdi.

MİLLİLER İLK KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELMEK İSTİYOR

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda üst üstte 4’üncü kez son 16 turunda mücadele edecek.

Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021’den sonra 2023’te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

GIULIANI SLOVENYA’YI 2 KEZ FİNALE TAŞIDI

Slovenya Erkek Milli Takımı’nı 2019–2021 yılları arasında çalıştıran İtalyan Alberto Giuliani, Avrupa Şampiyonası’nda bu ülkeyle iki kez final oynadı.

Giuliani’nin çalıştırdığı Slovenya, 2019’da Sırbistan’a, 2021’de ise İtalya’ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğüne 2 Şubat’ta getirilen Giuliani, ilk kez Filenin Efeleri ile katıldığı organizasyon olan CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyonluk kazandı.

ŞAMPİYONLUK MAÇI ROMA’DA

Gruplarında ilk 4’e giren ekiplerin yer aldığı son 16 turu maçları bugün, yarın ve 10 Eylül Pazar günü, çeyrek final karşılaşmaları ise 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Bari ile Bulgaristan’ın Varna kentlerinde yapılacak.

Şampiyonada yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya’nın Bari şehrinde, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma’da oynanacak. (AA)