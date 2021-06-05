Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Filenin Efeleri üst üste 3. kez Dörtlü Final’de

CEV Avrupa Altın Ligi 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i yenerek bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Güncellenme: 22:50, 05/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Filenin Efeleri üst üste 3. kez Dörtlü Final’de

Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2’nci etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi’nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde, Portekiz karşısında 10 isim skora katkı sağlarken; en skorer isimler 17’şer sayıyla Burak Güngör ve Adis Lagumdzija oldu. Son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdüren Filenin Efeleri, çıktığı 5 maçın 5’ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Filenin Efeleri, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Roy Goren (İsrail)

Portekiz: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)

Setler: 28-30, 16-25, 16-25

Süre: 76 dakika (32,23,21)

İlginizi ÇekebilirFilenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladıFilenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
Altın Avrupa Belçika Çekya Estonya İsrail İtalya Portekiz Türkiye Ukrayna