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Filenin Efeleri’nin rakibi Romanya

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarın Romanya ile karşılaşacak.

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Filenin Efeleri’nin rakibi Romanya

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 2. maçında yarın Romanya ile karşılaşacak. İsrail’in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 16.00’da başlayacak.

Filenin Efeleri, D Grubu’ndaki ilk maçında Fransa’ya 20-25, 28-30, 25-27’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail (AA)

Avrupa Cumartesi Fransa İsrail Pazartesi Portekiz Romanya salı Türkiye Yunanistan
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