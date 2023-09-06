Filenin Sultanları 110 güne 5 ülke sığdırdı! ‘Bıraktım geldim evimi geride!’

18 Mayıs’ta kampa başlayan Sultanlar, 43 bin km.’den fazla yol yaptı. 60 günü Türkiye dışında geçirdi. 24 Eylül’de bitecek Japonya yolculuğu da eklenince bu süre 130 gün ve 61 bin kilometreyi aşacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi zaferi ve Avrupa Şampiyonluğu tüm ülkeyi sevince boğdu, hepimizi sokaklara döktü. Ama başarıya giden yol Filenin Sultanları için çiçeklerle bezeli değildi. Bu kadarına can dayanmaz dedirten kamp ve maç takvimi sadece Ay-Yıldızlı bayrak için çekilebilirdi. Kızlarımız ‘Bıraktım geldim evimi geride' demekte haklıydı. 18 Mayıs'ta başladıkları kamp çalışmalarında 110 güne 5 ülke, 24 resmi maç, 43 bin km.'den fazla yol ve 2 kupa sığdırmayı başardı. Sadece 3 kez yenilgi yaşayan milliler, üst üste 15 maçtır da kazanıyor üstelik.

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Milletler Ligi 1 etabı için Antalya'da sahne alan Ay-Yıldızlılar ardından Hong Kong'a, oradan da Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti. Final etabı bileti alınınca bu kez rota ABD'ydi. Texas'a uçan Sultanlar, 15 maçlık Milletler Ligi serüvenini kupayla süsledi. Ama bitmemişti. Avrupa Şampiyonası için de Almanya ve Belçika'da 20 günlük kamp vardı. 4 aya yaklaşan sürede kızlarımız tam 60 günü ülke dışında geçirdi. Toplamda 10 günü geçmeyen izin yapıldı. Bu kadar yeter mi sandınız.

8-25 Eylül arasında Tokyo'da Paris 2024 vizesi için ter dökecekler. Yani 75 günü yurt dışında geçecek 130 günlük serüven, 31 resmi maçla son bulacak. Ne diyelim emeğinize, yüreğinize sağlık.

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