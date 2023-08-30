Filenin Sultanları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı gün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yendi ve üst üste 5. kez adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Rakibine set vermeden maçı kazanan ay yıldızlılar yarı final biletini kaptı. Filenin Sultanları, Polonya karşısında ilk seti 25-23 önde kapattı. İkinci sette de etkili bir oyun ortaya koyan millilerimiz Polonya’ya 25-22 üstünlük kurarak durumu 2-0’a getirdi.

Son seti 25-19 önde kapatan milliler Polonya’ya set vermeden mücadeleyi kazandı.

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Almanya’da oynadığı C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika’yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6’da 6 yaparak çeyrek finale yükselmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya’yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak. Sonuncusu 2021’de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16’da İspanya’yı, çeyrek finalde ise Fransa’yı 3-0’la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi’nde iki kez karşılaştığı İtalya’yı iki maçta da set vermeden 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

Üst üste 13. galibiyet

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 13. galibiyetini aldı. FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda da sahaya çıktığı 7 maçı da galip bitirdi. Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.

Vargas’tan müthiş performans

Milli takımın yıldızı Melissa Vargas, çeyrek final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koydu. Vargas, maçı tam 24 sayıyla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.