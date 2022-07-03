Filenin Sultanları, ABD’ye 3-2 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasındaki son maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki son maçında A.B.D.'ye 3-2 mağlup oldu.
Kanada'nın Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci maçında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti.
FIVB Milletler Ligi'nde 3 ayaktan oluşan ilk etabı, ilk 8 takım arasında tamamlayan Millilerimiz, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne 1. sıradan katılacak. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise finallere son sıradan (8'inci) katılacak takım olacak.
- Salon: Seven Chief Sportsplex
- Hakemler: Fabian Pedro Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)
- Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Ayça (L) (Aylin, Sıla, Meryem)
- ABD.: Robinson, Tapp, Drews, Bajema, Washington, Poulter, Wong-Orantes (L) (Wilhite)
- Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18
- Süre: 1 saat 58 dakika (23′,22′,28′,25′,20′)