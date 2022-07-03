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Filenin Sultanları, ABD’ye 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasındaki son maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

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Filenin Sultanları, ABD’ye 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki son maçında A.B.D.'ye 3-2 mağlup oldu.

Kanada'nın Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci maçında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti.

FIVB Milletler Ligi'nde 3 ayaktan oluşan ilk etabı, ilk 8 takım arasında tamamlayan Millilerimiz, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne 1. sıradan katılacak. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise finallere son sıradan (8'inci) katılacak takım olacak.

  • Salon: Seven Chief Sportsplex
  • Hakemler: Fabian Pedro Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)
  • Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Ayça (L) (Aylin, Sıla, Meryem)
  • ABD.: Robinson, Tapp, Drews, Bajema, Washington, Poulter, Wong-Orantes (L) (Wilhite)
  • Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18
  • Süre: 1 saat 58 dakika (23′,22′,28′,25′,20′)