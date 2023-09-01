Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya’ya ile karşılaşıyor

İki kez ikinci, üç kez de üçüncü olduğumuz turnuvada bu kez altın madalya istiyoruz. Tarihimizin yedinci yarı finalinde rakip, dünya 2 numarası, Egonu’lu Gök Mavililer

Sozcu.com.tr

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İtalya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda 21.30'da karşı karşıya gelecek.

İlk turu namağlup kapatan, son 16'da Belçika'yı 3-1, çeyrek finalde ise Polonya'yı 3-0'la geçerek 7'de 7 yapan dünya 1 numarası Ay-Yıldızlılar; 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8. sınavında dünya 2 numarası İtalya önünde ter dökecek.

İTALYA’YA SET VERMEDİ

Filenin Sultanları; 2 gümüş 3 de bronz madalya kazandığı Avrupa şampiyonaları tarihinde toplamda 7, üst üste 5. kez yarı finalde ter dökecek.

Milliler, üst üste 14. resmi maçını kazanmak için de parkeye çıkacak. Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa Şampiyonu olan İtalya, yarı finale set vermeden, 7 maçını da kazanarak geldi. Gök Mavililer, son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl şampiyon olduğu FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da 3-0 yenmişti.

EDA ERDEM: SKORA ODAKLANMIYORUZ

Kaptan Eda Erdem zorlu maç öncesi “2019'da şampiyonluk kupasını almaya çok yakındık. Her turnuvanın kendine özel bir hikayesi var, bu yıl da çok güçlü bir takımız, favorilerinden biriyiz. Ama rakipler de çok güçlü İtalya harika bir turnuva geçiriyor. Kupaya ulaşmanın çok zor olacağının farkındayız. Daha iyi voleybol oynamaya ve kendimizi geliştirmeye odaklandık. Türk voleybolunu hem Avrupa hem de dünya sahnesinde daha iyi bir yere getirmek ve herkese gücümüzü göstermek istiyoruz. Skor hakkında düşünmüyor; kendimiz için, keyif almak için oynuyoruz” şeklinde konuştu.

SANTARELLI, EŞİ VE ÜLKESİNE KARŞI

Sırbistan’ı 2022'de Dünya Şampiyonu, Türkiye'yi 2023'te FIVB Milletler Ligi Şampiyonu yapan A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, bugün ülkesi İtalya'ya ve gök mavili takımın liberosu, eşi Monica De Gennaro'ya (36) rakip olacak.

42 yaşındaki çalıştırıcı bu konuda “Ülkeme karşı oynamak benim içim farklı ama bu bir spor ve bunlar, sporun içinde olan şeyler” dedi.