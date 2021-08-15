‘Filenin Sultanları’ Avrupa Şampiyonası’na hazır
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.
Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını bugün TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı.
Milliler, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda D Grubu’nda ev sahibi Romanya’nın yanı sıra İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile mücadele edecek.
İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan ‘Filenin Sultanları’, yarın Romanya’ya hareket edecek.
Millilerin 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
“Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.”
Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:
18 Ağustos: 20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye