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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı

Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 4’te 4 ile grup liderliğini garantiledi.

Yayınlanma: 19:46 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki dördüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 yenerek, 4’te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya’yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

“Filenin Sultanları”, grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00’de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 24-26, 16-25, 26-28

Süre: 83 dakika (28, 24, 31) (AA)

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