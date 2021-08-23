Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda tam gaz!

Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 25-19, 25-12 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya 4'te 4'le başladı.

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Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya’yı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

Romanya’yı 3-1, Ukrayna ve İsveç’i de set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, grup liderliği için yarın 17.30’da Hollanda ile karşılaşacak.

Son 16 Turu biletini bir önceki maçta alan Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla eşlik etti.

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)

FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila (L), Heikkiniemi, Öhman, R.Madsen)

SETLER: 25-19, 25-12, 25-15

SÜRE: 72 dakika (24′, 21′, 27′)