Filenin Sultanları, Avrupa’nın zirvesine çıktı

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Tarihi maç sonrası kutlama "Erik Dalı" ile yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Almanya’da oynadığı C Grubu’nda sırasıyla İsveç’i 3-0, Azerbaycan’ı 3-0, Çekya’yı 3-1, Yunanistan’ı 3-0 ve Almanya’yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran “Filenin Sultanları”, bu turda ise ev sahibi Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya’yı da set vermeden mağlup eden ve 7’de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8’inci maçında yarı finalde İtalya’ya rakip oldu.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8’de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan’ın finaldeki rakibi oldu.

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13’lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takımın Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunuyor.

2019 RÖVANŞI ALINDI

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019’da Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye’de düzenlendi.

Başkent Ankara’da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya’yı, Sırbistan da İtalya’yı yenerek finale kaldı.

Finalde Türkiye’yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.

Dört yıl sonra yine finalde Sırbistan’la karşılaşan milli takım, bu sefer rakibini mağlup ederek 2019’un rövanşını almış oldu.

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

“Filenin Sultanları”, resmi maçlarda üst üste 15 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda da sahaya çıktığı 9 müsabakayı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 15 maçta rakiplerine sadece 8 set verdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA “ERİK DALI”

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu’nda İstiklal Marşı okundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar’ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu Erik Dalı şarkısıyla oynayarak kutladı.

Brüksel’deki 10 bin kişilik Paleis 12 Salonu’nda milli takımı yalnız bırakmayan Türk taraftarlar, uzun bir süre salondan ayrılmayarak kutlamalara eşlik etti. (AA)

İlginizi Çekebilir Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağın pilotundan anlamlı konuşma! Tarifeli uçak tepkisi