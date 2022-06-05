Filenin Sultanları, Belçika’yı devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları ilk sete iyi başlasa da rakip takımdan üst üste gelen servisleri karşılamakta zorlandı. Belçika’nın seriyi yakalamasıyla ay-yıldızlı takım, teknik molaya 12-6 geride gitti. Milli takım her ne kadar pasör çaprazı sayılarını alsa da rakip takım savunmayı geçerek skoru 11-17’ye taşıdı. İlk sette Belçika takımının orta oyunculardan aldığı sayılar etkili oldu ve Belçika seti 25-15 ile kazanan taraf oldu.

İkinci sete daha etkili başlayan ay-yıldızlı takım, pasör çaprazlarından gelen sayılar ve güçlü savunmayla 7-4 öne geçti. Ebrar’ın sağ çaprazdan üst üste aldığı sayılarla üstünlük sağlanırken Cansu ve Zehra’nın savunmasını geçemeyen Belçika 12-10 geride teknik molaya gitti. Belçika’nın oyuna daha etkili tutunması sonucunda skor 13-13’ü gördü. Edanın servis atışlarını etkili kullanmasıyla ve savunmayla sayıları alması 18-14’lük üstünlüğü sağladı. İkinci sette rakibe büyük baskı kuran ay-yıldızlı takım, 25-21’lik skorla seti alarak durumu 1-1’e getirdi.

SON İKİ SETİ DOMİNE ETTİ

Üçüncü sete yakaladığı seri ile 7-4 üstünlükle başlayan Filenin Sultanları, Cansu, Meliha ve Ebrar’ın aldığı sayılarla 12-8 üstünlükle teknik molaya gitti. Üçüncü setin tamamında tempoyu düşürmeyen ay-yıldızlılar, 25-21 ile seti kazanarak 2-1 öne geçti.

Milli Takım dördüncü sete yakaladığı seriyle 7-0 üstünlükle başladı. İlkinin performansıyla 12-4’ü gören ay-yıldızlılar, orta oyunculardan aldığı sayılarla skoru 18-9’a taşımayı başardı. Başarılı bir sete imza atan Milli Takım, 25-15’lik skorla seti kazanarak Belçika’yı 3-1 yendi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Heckford Nicholas, Porvaznik Igor

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Hande, Ceren)

BELÇİKA: Herbots, Nathalie, Celine, Pauline, Jutta, Rampelberg (L), Silke (Goris, Van De Vyver, Stragier)

SETLER: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15

SÜRE: 106 dakika (22, 29, 30, 25)