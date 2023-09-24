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Filenin Sultanları, Belçika’yı rahat geçip 22’de 22 yaptı

Yaz döneminde 36. maçına Belçika karşısında çıkan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından uzun maratonu Olimpiyat bileti alarak kapattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat elemelerinin son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek üst üste 22. galibiyetini elde etti.

Yayınlanma: 11:16 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
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Filenin Sultanları, Belçika’yı rahat geçip 22’de 22 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki 7. maçında Belçika’yı 3-0 yenerek üst üste 22. maçını kazanmayı başardı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında da zaferle ayrılmayı başardı.

Foto: AA

Gruptaki son maçında Belçika’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, dünkü Japonya zaferi sonrası Paris 2024 Olimpiyatları’nı garantilemişti.

Belçika galibiyetiyle üst üste 22. maçını kazanan Filenin Sultanları grubunu da lider tamamlamayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.

1. SET: 25-14

2. SET: 25-20

3. SET: 25-21

Avrupa Belçika Japonya Kadın Olimpiyat Paris
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