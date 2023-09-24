Filenin Sultanları, Belçika’yı rahat geçip 22’de 22 yaptı
Yaz döneminde 36. maçına Belçika karşısında çıkan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından uzun maratonu Olimpiyat bileti alarak kapattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat elemelerinin son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek üst üste 22. galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki 7. maçında Belçika’yı 3-0 yenerek üst üste 22. maçını kazanmayı başardı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında da zaferle ayrılmayı başardı.
Gruptaki son maçında Belçika’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, dünkü Japonya zaferi sonrası Paris 2024 Olimpiyatları’nı garantilemişti.
Belçika galibiyetiyle üst üste 22. maçını kazanan Filenin Sultanları grubunu da lider tamamlamayı başardı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.
1. SET: 25-14
2. SET: 25-20
3. SET: 25-21