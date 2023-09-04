Filenin Sultanları, Daniele Santarelli ile tarih yazdı!

Daniele Santarelli'nin yönetiminde 'Filenin Sultanları', hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı. Türk voleybolunun bu yeni altın dönemi ve Santarelli'nin efsanevi kariyeri haberimizde...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçtiği 27 Aralık 2022’de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı, yarı finalde de üç altın madalyalı ev sahibi ABD’yi geçen “Filenin Sultanları”, Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı. Milliler ayrıca Türk voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdi.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, ayağının tozuyla 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmaya başladı.

Türkiye ile Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya elde eden Santarelli, “duble” yaparak kariyerine bir başarı daha ekledi.

Santarelli’nin Hırvatistan ile Avrupa Ligi’nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda altın madalyası bulunuyor. (AA)

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