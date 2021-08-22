‘Filenin Sultanları’ doludizgin

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç'i mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. ‘Filenin Sultanları’ bu sonuçla Son 16 Turu’nu garantiledi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın TSİ 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Ayça (L) (Tuğba, Buse, Ebrar, Yasemin, Beliz)

İsveç: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson, Sjöberg (L) (Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Hellvig, Nilsson)

Setler: 31-29, 25-21, 25-11

Süre: 84 dakika (34 28 22)