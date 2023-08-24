Filenin Sultanları durdurulamıyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Almanya'yı mağlup ederek grubunu yenilgisiz lider tamamladı.
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahiplerinden Almanya ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yenerek grubu yenilgisiz lider bitirdi.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 25-15, 25-20 ve 28-26’lık setlerle deviren Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda namağlup son 16 turuna yükseldi. Türkiye, grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan’ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.
Türkiye, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Gruplarında ilk 4’e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel’de oynanacak.
- Salon: Castello
- Hakemler: Benone Visan (Romanya), Stefano Cesare (İtalya)
- Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Aslı Kalaç)
- Almanya: Kastner, Stigrot, Weitzel, Strubbe, Alsmeier, Schoelzel (Pogany, Cesar, Stautz, Hölzig)
- Setler: 25-15, 25-20, 28-26
- Süre: 79 dakika (22, 25, 32) (AA)