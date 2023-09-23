Filenin Sultanları ev sahibi Japonya’yı devirdi! Olimpiyat vizesini kaptık…

Filenin Sultanları ev sahibi Japonya'yı devirdi! Olimpiyat vizesini kaptık... Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları'nı garantiledi. Ay yıldızlılar üst üste 21. maçını da kazanarak müthiş bir seri yakaladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’ndaki 6. maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 kotasını garantiledi. Ev sahibi Japonya’yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları biletini cebine koydu. Bu muhteşem serüvenin bir sonraki bölümü Paris’te geçecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya “1” numarası Filenin Sultanları, Japonya'yı yenerek grupta ilk 2 sırayı garantilemiş oldu.

İŞTE SETLER:

1. SET SONUCU: JAPONYA 25-22 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: JAPONYA 22-25 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: JAPONYA 24-26 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: JAPONYA 12-25 TÜRKİYE

NAMAĞLUP LİDERİZ

Ev sahibi Japonya’yı devirerek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda 6’da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 18 puan ve namağlup unvanıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ay yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’nda karşılaştığı Porto Riko’yu 3-0, Bulgaristan’ı 3-0, Peru’yu 3-1, Arjantin’i 3-1 ve Brezilya’yı 3-0 yenerek beşte beş yapmıştı. Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya’yla karşılaştı. Milliler, Japonya’yı da 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00’da Belçika ile mücadele edecek.



İLK 2 SIRADA YER ALAN ÜLKELER VİZE ALACAK

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya “1” numarası “Filenin Sultanları”, dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

İlginizi Çekebilir Eski Galatasaraylı Gomis, Filenin Sultanları'nın maçını izledi