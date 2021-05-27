Filenin Sultanları fırtına gibi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve 3’te 3 yaptı.

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı. Millilerde Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; ona kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6'şar, Naz 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2'şer ve Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü TSİ 17.00'de Kanada ile karşılaşacak.