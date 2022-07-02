Filenin Sultanları, Japonya’yı devirdi: 3-1
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya’yı 3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya’yı 3-1 mağlup etti.
11. maçında 7. galibiyetine imza atan millilerde Hande 18, Zehra 16, Eda 15, Meryem 9, Ebrar 6, Tuğba 5, Saliha 4 ve Cansu 3 sayıyla oynadı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. haftasındaki dördüncü maçında bugün TSİ 23.00’te ABD ile karşılaşacak.
- Salon: Seven Chiefs Sportplex, Calgary
- Hakemler: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)
- Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)
- Japonya: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi, Ogawa, Seki)
- Setler: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22