Filenin Sultanları panzer gibi! Brezilya da direnemedi

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında Brezilya'yı set vermeden mağlup etti. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 3. sırada olan Güney Amerika temsilcisi karşısında aldığı skorla üst üste 20. maçını kazandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında dünya 3’sü Brezilya ile karşılaştı. Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Yoyogi Spor Salonu’nda oynananı Filenin Sultanları 3-0 kazanarak 5’te 5 yaptı. Filenin Sultanları, Cumartesi günü TSİ 13.30’da Japonya ile karşılaşacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitmesi dünya sıralamasındaki yeri nedeniyle garanti olan Filenin Sultanları, Japonya’yı yenmesi halinde grupta ilk 2 sırayı da garantilemiş olacak.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Brezilya: Gabi, Alecrim, Montibeller, Bergmann, Thaisa, Ratzke (Nunes, Daroit, Nascimento, Rios, Araujo, Da Silva, Santos)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)

Setler: 21-25, 27-29, 19-25

Süre: 87 dakika

Müsabakaya her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk dakikalar 7-7 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya (12-16) çıkaran milli takım, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, setin ortalarında 14-14’te eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt’un servis turunda 3 sayılık seri yakalayan milli takım, 17-14 öne geçti. Son sayıları etkili oynayan milli takım, 5 sayılık (24-19) fark yakaladı. Thaisa’nın servis turunda 5 set sayısı çeviren Brezilya, 24-24’de eşitliği yakaladı. Milli takım, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi.

Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan milli takım, iyi oynadığı üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

SADECE ARJANTİN SET ALABİLDİ

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0, üçüncü maçında Peru’yu ve dördüncü maçında Arjantin’i de 3-1 mağlup etti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya “1” numarası “Filenin Sultanları”, dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5’inci Brezilya’nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu’nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

ELEMELER 3 ÜLKEDE

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD. (AA)