Filenin Sultanları Sırbistan önünde! Hesabı kapatma günü…

Ay-Yıldızlılar, 2019’un finalinde Ankara’da yenildiği rakibinden rövanşı, Belgrad’da almaya çalışacak. İki namağlup takımı karşı karşıya getirecek maçın başlama saati 18.00...

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FiLENiN Sultanları final için sahnede. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde, turnuvanın ev sahiplerinden Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'daki mücadele 18.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılar, 2019 Avrupa Şampiyonası'nın Ankara'daki finalinde 3-2 mağlup olduğu rakibinden hem rövanşı almayı hem de üst üste ikinci kez adını finale yazdırmayı hedefliyor. Son olimpiyatlarda üçüncü ve beşinci olan iki takım, turnuvada oynadıkları 7 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Bugünkü diğer yarı finalde Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları 5 Eylül Pazar günü yine Belgrad'da oynanacak.

RAKİBİN YARISI TÜRKİYE’DEN

F.BAHÇE Başantrenörü Zoran Terzic'in çalıştırdığı Sırbistan'da, Türkiye'nin kalburüstü takımlarında forma giyen (veya giymiş) voleybolcular ter döküyor. Tijana Boskovic (Eczacıbaşı), Maja Ognjenovic (Eczacıbaşı / VakıfBank), Sladjana Mirkovic (Eczacıbaşı), Milena Rasic (VakıfBank), Bianka Busa (Fenerbahçe), Stefana Veljkovic (Galatasaray) ve Jelena Blagojevic (Trabzon İdmanocağı); bugün Ay-Yıldızlılar'a rakip olacak.