‘Filenin Sultanları’ Sırbistan’ı geçemedi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçında Sırbistan'a mağlup oldu. 'Filenin Sultanları', finale yükselemese de Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla alkış aldı.

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CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanan yarı final maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Namağlup iki takımın karşılaştığı maçın ilk üçü seti başa baş geçerken, ‘Filenin Sultanları’nın son sette yaptığı üst üste hatalar mağlubiyeti getirdi. Turnuvaya yarı finalde veda eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımıi, sergilediği performansla alkış aldı.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının galibi ile üçüncülük maçına çıkacak. Sırbistan ise maçın galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

Nefes kesen mücadele

İnanılmaz bir heyecana sahne olan ve tam 42 dakika süren ilk set, 34-32 ‘Filenin Sultanları’nın üstünlüğü ile sona erdi. Başa baş giden ikinci seti ise Sırbistan 28-26 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti 25-23 kazanan ve maçta 2-1 öne geçen Sırbistan, son sette ise Türkiye’nin oyundan düşmesini iyi değerlendirdi. Son seti 25-13 kaybeden ‘Filenin Sultanları’, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Sadece iki set vererek yarı finale

Turnuva boyunca muhteşem bir oyun ortaya koyan, yarı finale sadece iki set vererek gelen ‘Filenin Sultanları’, Sırbistan ile de ilk üç set başa baş bir oyun ortaya koydu. Ancak dördüncü sette Sırbistan’ın etkili oyununa karşılık veremeyen ve üst üste hatalar yapan Türkiye, rakibine mağlup oldu.

‘Filenin Sultanları’, Romanya’da oynadığı grup müsabakalarında Romanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna’yı mağlup etti. Bu maçlarda sadece Romanya’ya set veren Türkiye, son 16 turunda Çekya’nın rakibi oldu.

Çekya’yı da 3-1’lik skorla geçen ‘Filenin Sultanları’, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.