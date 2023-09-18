Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’ne yeni sponsor
Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol milli takımları için ana sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Gıda takviyeleri markası Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile voleybol milli takımları için sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin ana sponsoru oldu. Marka, iş birliği kapsamında Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin dünyadaki başarılarını da destekleyecek.
İş birliğinin detayları A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nin ardından TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak. (DHA)